LA GRANDEZA EN LA RESPUESTA DE CELIA, LA MAMÁ DE MESSI, A FLOR PEÑA

El aplauso por la «grandeza» y la actitud de Celia

La actitud adoptada por la madre del futbolista frente a un tema de salud familiar tan delicado no pasó desapercibida. En su última publicación, Latorre destacó la enorme humanidad de Cuccittini para manejar la tensión mediática y perdonar la equivocación de Peña.

«Hablemos de la grandeza y el temple de Celia», remarcó la panelista de espectáculos en su cuenta, pidiendo finalmente «un aplauso para la mamá de Leo» por su altísimo nivel de empatía y compasión en medio de uno de los momentos de mayor exposición para el entorno del futbolista.