La formación de la Selección Argentina vs. Austria

Lionel Scaloni define el equipo para la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo y prepara al menos un cambio.

22/06/2026 08:14 am

Con Lautaro Martínez, la probable formación de Argentina vs. Austria

Luego del auspicioso debut con goleada sobre Argelia, la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Austria este lunes, desde las 14, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Pese a la buena actuación en la primera jornada, Lionel Scaloni planea realizar algunos retoques en la formación en busca de un nuevo triunfo que clasifique a la Albiceleste a dieciseisavos de final. Se perfila un solo cambio.

Selección Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

La variante confirmada será en el lateral derecho. Gonzalo Montiel posee una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado en el banco de suplentes para enfrentar al combinado europeo. Su lugar lo ocuparía Nahuel Molina, quien es considerado titular para el entrenador. Después existen dos interrogantes, aunque a esta hora gana fuerza la idea de mantener a los mismos otros diez que jugaron en el estreno.

Julián Álvarez ingresó rápidamente en el segundo tiempo contra Argelia, dejó atrás la molestia en el tobillo y pide pista para ocupar el lugar de Lautaro Martínez este lunes. Sin embargo, el Toro tiene las de ganar ya que la Araña llega con poco ritmo futbolístico; entonces, todo indica que Scaloni le renovará la confianza.

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Por otro lado, todavía también permanece un pequeño interrogante sobre si Thiago Almada se sostendrá en el once o Scaloni decidirá apostar por Nicolás González. El zurdo pelea por meterse entre los titulares, aunque a priori el ex Vélez sería titular nuevamente.

Por otro lado, vale remarcar que Facundo Medina seguirá en el lateral izquierdo, ya que Nicolás Tagliafico llega con lo justo de su desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y no lo quieren arriesgar de entrada. El zurdo podría sumar minutos en el complemento, al igual que Leandro Paredes, para recuperar ritmo pensando en las etapas decisivas del Mundial.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González ; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Las bajas de la Selección Argentina ante Austria

Con Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes nuevamente a disposición de Scaloni, la Selección Argentina no tendrá ausencias para la segunda fecha de la fase de grupos.

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