LA FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA VS. ARGELIA, POR EL MUNDIAL 2026

Scaloni termina de definir el equipo titular de la Albiceleste que enfrentará a los africanos este martes por la Copa del Mundo. Las dudas y opciones que maneja.

Scaloni define el once titular para el debut ante Argelia, por el grupo J

a Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026 que será ante Argelia este martes, desde las 22 y por la pantalla de TyC Sports , en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del grupo J. Para este compromiso con el que iniciará la defensa del título obtenido en Qatar, el entrenador, Lionel Scaloni, termina de definir el once titular, que contará con la presencia estelar de Lionel Messi pero en el que todavía mantiene algunas dudas.

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La principal novedad es que Emiliano Martínez será el arquero titular, pese a que llegó a la preparación en Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le impidió estar en los amistosos previos y llevar a cabo la mayoría de los entrenamientos a la par de sus compañeros. Sin embargo, el Dibu evolucionó y será de la partida. Por otro lado, una duda es en el lateral derecho: Gonzalo Montiel le gana la pulseada a Nahuel Molina , luego de que ambos empezaran la puesta a punto diferenciados por lesiones musculares, aunque es probable que ambos sumen minutos en algún momento del encuentro.

Con Cristian Romero ya disponible tras la lesión ligamentaria que sufrió en Tottenham, Scaloni tendría pensado que su acompañante fuera Lisandro Martínez por encima de Nicolás Otamendi. En la última Copa América, el del Manchester United fue el elegido, pero en 2025 se ausentó por una lesión ligamentaria.

Dibu Martínez transita los últimos días de su recuperación de la fractura en el dedo.

Por su parte, Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda ante Honduras y quedó descartado. El hombre del Olympique de Lyon apuntará a reaparecer en el segundo partido. Para suplantarlo, el que pica en punta es Facundo Medina, originalmente central pero quien ha jugado como marcador de punta y cuando lo incluyeron en la lista para la Copa del Mundo fue pensando en que cumpla esa función. La otra opción es que ahí juegue Lisandro Martínez. Si se da esto último, Otamendi tendría que ser el segundo central.

En el medio no habrá sorpresas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán de la partida con Thiago Almada como cuarto elemento en el lugar que quedó vacante tras la salida de Ángel Di María. El mediapunta del Atlético de Madrid tendrá la función de bajar a colaborar.

Por delante estará Lionel Messi acompañado por Lautaro Martínez. El atacante del Inter viene en gran forma tras una temporada campeón de Serie A, mientras que su compeditor Julián Álvarez no estuvo en los últimos amistosos por una molestia en uno de sus tobillos, pero ya se recuperó. La idea sería que el cordobés sume algunos minutos si el partido lo permite .

La probable formación de la Selección Argentina vs. Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel , Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez , Lisandro Martínez o Facundo Medina ; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La única baja en la Selección Argentina para el debut

Nicolás Tagliafico: sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda ante Honduras. Intentará llegar al segundo compromiso ante Austria, pero depende de su evolución.

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