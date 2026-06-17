LA EMOCION HASTA LAS LAGRIMAS DE SCALONI AL ABRAZAR A MESSI

Video: la emoción hasta las lágrimas de Lionel Scaloni al abrazar a Lionel Messi en el banco de suplentes

Luego del partido en Kansas City, el director técnico de la Selección Argentina se mostró completamente conmovido y elogió la vigencia de Messi

El entrenador remarcó además que Messi lleva 20 años rindiendo en el máximo nivel y que verlo jugar es un espectáculo emocionante no solo para los hinchas argentinos, sino para cualquier amante del fútbol mundial.

La llamativa reacción de Lionel Scaloni al golazo de Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo el gran líder futbolístico de la Selección Argentina. En el debut frente a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026, el capitán abrió el marcador con una extraordinaria definición de zurda que desató la locura de los hinchas presentes en Kansas City.

Sin embargo, más allá de la calidad del gol y de la explosión de alegría en las tribunas, hubo una imagen que llamó particularmente la atención de los fanáticos. La reacción de Lionel Scaloni al tanto del rosarino se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la noche.

Las cámaras enfocaron al entrenador argentino apenas la pelota ingresó al arco y mostraron una escena completamente distinta a la que se vivía a su alrededor. Mientras el resto del banco celebraba con euforia, Scaloni permaneció inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión serena.

La reacción de Lionel Messi que se hizo viral

La diferencia entre su actitud y la de sus colaboradores fue notable. Pablo Aimar y Walter Samuel, dos de sus principales ayudantes de campo, no pudieron contener la emoción y festejaron el gol con gritos y abrazos, conscientes de la importancia de la jugada que acababa de protagonizar Messi.

Scaloni, en cambio, mantuvo la compostura y siguió observando el desarrollo del partido con la misma concentración que había mostrado desde el inicio. Su reacción fue interpretada por muchos como una muestra de la personalidad que lo caracteriza desde que asumió al frente de la Selección: tranquilidad, enfoque y una mirada permanente puesta en lo que todavía queda por jugar.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y generaron miles de comentarios. Algunos usuarios destacaron el contraste entre la euforia generalizada y la calma del entrenador, mientras que otros señalaron que la reacción refleja la confianza que tiene en sus dirigidos y en el plan de juego del equipo.

Lo cierto es que, una vez más, Scaloni volvió a convertirse en protagonista incluso sin decir una palabra. Mientras Messi acaparaba los aplausos por otro gol memorable con la camiseta argentina, el técnico campeón del mundo captó la atención con una reacción tan inesperada como característica de su estilo. Una postal que, al igual que el gol, ya quedó grabada entre los momentos más comentados del debut albiceleste en el Mundial 2026.