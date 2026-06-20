LA EDUVIGIS SECUESTRARON UNA IMPORTANTE CARGA DE MERCADERIA SIN AVAL ADUANERO

Dos hombres de 41 y 36 años fueron notificados por una presunta infracción al Código Aduanero. Entre los elementos secuestrados había calzados, camperas, buzos, gorras y otras prendas de vestir de diferentes marcas y talles.

Esta tarde, en el marco de un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado sobre la Ruta Provincial N° 90, a la altura del kilómetro 34, efectivos de la Comisaría La Eduvigis interceptaron un automóvil que transportaba una importante cantidad de mercadería de distintos rubros.

Durante la inspección, los agentes constataron que los ocupantes del vehículo, dos hombres de 41 y 36 años domiciliados en Pampa del Indio, no contaban con la documentación respaldatoria exigida para acreditar la legal procedencia y transporte de los productos.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal competente y a la Aduana de Barranqueras. Conforme a las directivas impartidas, se notificó de las actuaciones a los involucrados por una presunta infracción a la Ley Nacional N° 22.415 (Código Aduanero), en una causa por supuesto encubrimiento de contrabando.

Como resultado del procedimiento, se secuestró una gran cantidad de mercadería, entre ellas zapatillas, calzados, camperas, parkas, buzos, camisetas con capucha, pantalones deportivos y gorras de distintas marcas, talles y colores.

Los elementos quedaron resguardados en la unidad policial mientras continúan las diligencias de rigor para determinar su procedencia y situación legal.

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