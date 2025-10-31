LA DELEGACIÓN DE ZAPARINQUI COLABORA CON INSTITUCIONES LOCALES 🤝

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌En el marco de las tareas de mantenimiento y cuidado de los espacios públicos, la Delegación Municipal de Zaparinqui llevó adelante trabajos de limpieza y desmalezado en distintas instituciones del medio.

🇦🇷En esta oportunidad, las cuadrillas de motoguadañistas visitaron la Escuela Campo Florido, Escuela La Esperanza, Centro de Salud e Iglesia del paraje Jepik, y la Iglesia San José del Paraisal. 🧹🌾

La delegada municipal Mariana acompañó al equipo durante la jornada, mostrando su predisposición, compromiso y trabajo conjunto para mantener en condiciones los espacios comunitarios. 💪🏽💚

