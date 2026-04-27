LA CGT RECUSÓ A JUECES LABORALES, DENUNCIÓ PARCIALIDAD Y PIDIÓ ANULAR UN FALLO CLAVE SOBRE LA REFORMA LABORAL

También cuestiona el contenido del fallo, en particular, rechaza que se haya otorgado efecto suspensivo a la apelación estatal, lo que dejó sin efecto práctico la medida cautelar que protegía derechos laborales. En ese sentido, advierte que este criterio podría vaciar de sentido la justicia cautelar, al permitir que cualquier apelación paralice automáticamente medidas urgentes de protección.

Finalmente, la CGT dejó planteada la reserva de caso federal para acudir a la Corte Suprema y anticipó la posibilidad de recurrir a organismos internacionales. Según advirtió, están en juego «derechos de máxima raigambre constitucional», como la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la libertad sindical.