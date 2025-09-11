PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hoy la Asociación Apícola Colmenares del Impenetrable recibió la visita de técnicos supervisores de la Organización Internacional Agropecuaria (OIA), quienes constataron los avances de los trabajos para certificar la planta de procesamiento de miel orgánica.

La institución está integrada por 37 productores apícolas que decidieron dar un paso muy importante hacia la tecnificación de su actividad. Este proceso permitirá que la asociación sea más competitiva, ya que la miel orgánica producida en esta zona es reconocida como una de las mejores del país. Contar con instalaciones adecuadas es clave para garantizar calidad y abrir nuevos mercados.

El secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, y la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, acompañaron a los técnicos y a los productores en la recorrida por la planta, que ya cumplió varias etapas rumbo a su puesta en funcionamiento.

Barnes expresó:

“Acompañamos desde sus inicios a estos productores porque sabemos del esfuerzo y compromiso que tienen. Darles una mano significa poner en marcha el engranaje productivo apícola y fortalecer un sector que hace tiempo viene apostando a la miel con buenos resultados. Para nosotros es clave que esta industria crezca, no solo por lo comercial, sino también porque genera un movimiento económico extraordinario, incluso entre productores que no trabajan bajo certificación orgánica”.

Martín Jaurei supervisor de la certificadora resaltó que la región presenta características similares al Chaco salteño, donde históricamente predominó la ganadería y la apicultura fue un desafío. A pesar de ello, subrayó que la producción en esta zona tiene un gran potencial.

Asimismo, se destacó el acompañamiento de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local y el trabajo conjunto con los productores.

El presidente de la asociación, Nicolás Eberhat , agradeció especialmente a la Municipalidad, que colaboró con aportes de materiales. Esto permitió avanzar en la construcción del edificio con recursos propios y la mano de obra de los mismos socios, reduciendo costos.

“En solo dos años de haber iniciado este sueño, hoy podemos decir que nuestra asociación está casi terminada”, afirmó Eberhat.

La certificadora OIA estuvo representada por el técnico Martín Jaurei (Salta), acompañado por los inspectores del Proyecto Orgánico Chaco: Diego Bur y Mario Sibolich

