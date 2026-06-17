JUNTO AL GOBERNADOR ZDERO Y LUIS LANDRISCINA, NBCH PRESENTÓ LA RENOVACIÓN TOTAL DE LA SUCURSAL BUENOS AIRES

El gobernador Leandro Zdero junto a autoridades del Directorio de NBCH recorrieron este martes las obras de remodelación de la Sucursal Buenos Aires de la entidad bancaria chaqueña, con el acompañamiento de Luis Landriscina como referente de nuestra provincia y cliente de la casa.

El presidente de NBCH, Livio Gutiérrez, junto a los directores Anabella Vogelmann y Raúl Bagatolli recibieron al gobernador Zdero con todo el personal de la sucursal encabezado por el gerente Alejo del Valle. Además, le dieron la bienvenida a los primeros clientes que ingresaron en el renovado edificio, especialmente a Don Luis.

La Sucursal Buenos Aires de Nuevo Banco del Chaco está ubicada en el microcentro financiero de la ciudad autónoma, en la esquina de Sarmiento y Esmeralda. La obra de remodelación contempló una renovación total de las instalaciones, con incorporación de tecnología para modernizar los espacios siguiendo el nuevo modelo de atención para optimizar los servicios brindados a todos los clientes.

El Gobernador Leandro Zdero realizó una recorrida por las instalaciones, acompañado por el Presidente de NBCH, Livio Gutiérrez, y los directores Vogelmann y Bagatolli. Junto a Luis Landriscina, que valorizó el encuentro con su presencia y anécdotas, pudieron conocer todos los espacios que se mejoraron en la sucursal, los salones de atención, oficinas y áreas de reuniones.

Para esta jornada, también se realizó una muestra de artistas chaqueños -en colaboración con la galería The White Lodge de Georgina Valdez Cristofani-, con obras de Cinthia Rched, Leonardo Gotlieb y Lucas Pertile. Estas obras estarán expuestas hasta fin de mes en la Sucursal Buenos Aires de NBCH

Una vez concluida la recorrida por la renovada sucursal, el Gobernador realizó un breve paso por las oficinas de Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Fondos, ambas empresas integrantes del Grupo NBCH.

Los trabajos de renovación total en la Sucursal Buenos Aires se extendieron durante nueve meses, durante los cuales se mantuvo la operatoria habitual de la sucursal. La renovación incluyó la infraestructura de energía y redes, sistema de acondicionamiento de aire, nueva tesorería, puestos de trabajo adecuados al nuevo modelo de atención comercial del Banco, la incorporación del servicio de cajas de seguridad, puesta a punto de su fachada histórica y aplicación de nueva imagen corporativa.

En total, se intervinieron 580 m2 con tecnología de punta y personal capacitado, destinados a ofrecer una mejor calidad de atención a los clientes de la entidad y fortalecer la presencia chaqueña en la capital del país.

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