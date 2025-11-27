JUICIO POR EL CRIMEN DE CECILIA STRZYZOWSKI: CONTINÚA EL PROCESO PARA DEFINIR LAS PENAS PARA EL CLAN SENA

La audiencia de cesura se reanuda un día después de un inicio cargado de planteos defensivos y cruces con la fiscalía. (Foto: TN)

La segunda jornada de la etapa de cesura seguirá este jueves en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde se discute la pena que recibirán César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, y sus colaboradores.

La audiencia de cesura se reanuda un día después de un inicio cargado de planteos defensivos y cruces con la fiscalía. La jueza Dolly Fernández deberá resolver qué pruebas incorpora antes de fijar las condenas.

En la primera audiencia, realizada el miércoles por la mañana, hubo interrupciones y exposiciones de las defensas. Los abogados pidieron que se declare la nulidad del veredicto del jurado popular que, dos semanas atrás, declaró culpable a César por homicidio doblemente agravado y señaló a Emerenciano y Acuña como partícipes necesarios.

Los abogados argumentaron supuestas presiones externas, “contaminación mediática” y falencias en la deliberación del jurado.

La Justicia debe definir la pena contra los Sena y los encubridores. (Foto: Poder Judicial de Chaco)

El fiscal Martín Bogado rechazó de plano esos planteos y advirtió que algunas afirmaciones resultaban “sumamente graves” porque insinuaban conocer dónde habían estado alojados los jurados durante el juicio. Las querellas también se opusieron y señalaron que los cuestionamientos no habían sido planteados oportunamente en el debate.

Además del planteo de nulidad, la cesura se tensó por las solicitudes vinculadas a la salud de los imputados. La defensa de César Sena insistió en la necesidad de una junta médica integral para evaluar su estado mental actual y retrospectivo, mientras que los representantes de Emerenciano y Acuña intentaron introducir estudios médicos y antecedentes clínicos para dejar asentado un cuadro que, más adelante, pueda derivar en pedidos de prisión domiciliaria.

La fiscalía remarcó que la cesura tiene el objeto concreto de determinar la pena, y que no es la instancia adecuada para analizar cuestiones de inimputabilidad ni eventuales regímenes de detención.

La definición sobre qué pruebas serán aceptadas quedó en manos de la jueza Dolly Fernández, quien deberá ordenar el tramo final antes de dictar sentencia.

El cronograma prevé que, si este jueves no se llega a una resolución definitiva, la sala también está reservada para el viernes por la mañana.