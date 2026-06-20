JUAN JOSÉ CASTELLI: NOTIFICARON POR WHATSAPP UNA ADOPCIÓN EN VÍSPERAS DEL DÍA DEL PADRE

El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 2 de la VI Circunscripción Judicial de Juan José Castelli, a cargo de la jueza Liliana Mabel Senger, habilitó de manera excepcional un día inhábil para comunicar a un adolescente una resolución de adopción de integración plena y el reconocimiento legal del vínculo con su padre afectivo.

La notificación fue realizada el sábado previo al Día del Padre mediante WhatsApp, utilizando el dispositivo oficial del juzgado, con el objetivo de garantizar una comunicación oportuna y significativa para el joven y su familia.

Además de la cédula judicial, el adolescente recibió un mensaje redactado en lenguaje sencillo por la propia magistrada, pensado especialmente para asegurar su comprensión y participación en el proceso judicial.

La resolución reconoció legalmente el vínculo construido a lo largo de los años con quien ocupó el rol paterno en su vida cotidiana, dando respuesta a un pedido expresamente manifestado por el propio adolescente.

Desde el juzgado destacaron que el uso de herramientas tecnológicas y una comunicación accesible permiten acercar la justicia a las personas y fortalecer la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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