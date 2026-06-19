JUAN JOSÉ CASTELLI: CONDENARON A DOS HOMBRES POR TRANSPORTAR 29 KILOS DE MARIHUANA EN MOTOCICLETA

El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a dos hombres por el delito de transporte de estupefacientes, luego de que fueran sorprendidos trasladando 29 kilogramos de marihuana en una motocicleta por un camino vecinal de acceso a la ciudad de Juan José Castelli.

La sentencia fue dictada por el juez federal Juan Manuel Iglesias en el marco de un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía y las defensas de los imputados.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2025 sobre el camino vecinal conocido como «Maya Rubino», donde efectivos de la División Drogas de Juan José Castelli intentaron identificar a dos hombres que circulaban en una motocicleta de 110 cilindradas transportando dos bolsas de gran tamaño.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron escapar a alta velocidad y arrojaron las bolsas que llevaban consigo. Sin embargo, fueron interceptados a pocos metros del lugar. Posteriormente, las pericias confirmaron que en los bultos abandonados había 29 kilos de marihuana.

Por el hecho, R.G.V.C. fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa de 45 unidades fijas, al ser considerado autor del delito de transporte de estupefacientes.

En tanto, N.P. recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 22,5 unidades fijas, tras ser considerado partícipe secundario. Además, deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, abstenerse del consumo de drogas y del abuso de alcohol, y someterse al control de los organismos de ejecución penal.

En la misma resolución, el tribunal dispuso el decomiso de 50 mil pesos secuestrados durante la investigación y ordenó la destrucción de la droga incautada. Asimismo, resolvió devolver la motocicleta utilizada para el traslado a su propietaria, al considerar que era una tercera persona ajena al hecho delictivo.

La condena quedó firme en el marco del acuerdo de juicio abreviado celebrado entre las partes.

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