JUAN JOSÉ CASTELLI: CAPACITACIÓN EN TURISMO RURAL EN NUESTRA CIUDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la mañana de este jueves 30 de octubre, se dio inicio a una nueva capacitación y taller sobre Turismo Rural, con la participación del intendente Pío Sander, junto al secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero.

👩‍🏫 El disertante Pablo Vacca, acompañado por Tamara Pérez, representante del Instituto de Turismo, desarrollaron una jornada dinámica en la que todos los participantes pudieron compartir conocimientos y experiencias.

El turismo rural representa un recurso valioso para la provincia, y desde el municipio se trabaja para fortalecer y profesionalizar esta actividad que potencia el desarrollo local.

📘 Durante el encuentro, se presentó el libro guía para emprender en turismo rural, escrito por Pablo Vacca, que servirá como herramienta práctica para quienes integran el sector turístico —hotelero, gastronómico y cultural— promoviendo el trabajo conjunto entre los prestadores locales.

👋 El intendente Pío Sander destacó la importancia de estos espacios de capacitación que vienen a consolidar un camino iniciado con la creación del Parque del Impenetrable.

“Venimos trabajando junto al Instituto de Turismo; con la habilitación del parque, el turismo tomó un nuevo impulso y se fueron sumando ideas y propuestas que debemos seguir fortaleciendo”, expresó.

🏕️ También participó Agustín Detsel, presidente de la Cooperativa Gregorio Portillo Ltda., quien representa un camping y espacio recreativo, subrayando la importancia de crear ámbitos educativos y de esparcimiento, fomentando el desarrollo turístico desde lo local.

✨ Una jornada enriquecedora que impulsa el crecimiento del turismo rural y el desarrollo sostenible de nuestra región.

Relacionado