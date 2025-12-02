Anoche alrededor de las 22, los agentes de la Comisaría Décima fueron alertados por un herido en dicho lugar, acudieron de inmediato. Al llegar constataron que se trataba de un joven de 17 años que tenía una herida de arma de fuego en el pecho, solicitaron ambulancia para su atención. Minutos después arribó la unidad móvil y trasladó al herido al Hospital Perrando.

Allí los efectivos realizaron entrevistas con los vecinos e inmediatamente establecieron la vestimenta del autor y hacia dónde se dirigió. Es así que realizaron un cerrojo en el barrio y en cuestión de minutos lo demoraron, el muchacho de 19 años fue conducido a la dependencia policial.

Media hora después, informaron desde el Hospital que el joven presentaba heridas de arma de fuego en el tórax, estaba consciente y estable, en observación. Todo fue informado a la Fiscalía en turno quien dispuso que se instruyan actuaciones por Supuestas Lesiones con Arma de Fuego, también indicó que se realice allanamiento en el domicilio del conducido, para dicha tarea acudió el Gabinete Científico del Poder Judicial.

En el domicilio hallaron un revólver calibre 22, y una caja con 32 cartuchos del mismo calibre y un teléfono celular que resultaron de interés para la causa investigada, además secuestraron las prendas de vestir del implicado y realizaron la prueba dermotest.

Finalmente, el involucrado de 19 años fue notificado de su aprehensión por la causa Supuestas Lesiones Graves con Arma de Fuego a disposición de la Fiscalía 14 a cargo del Dr. Francisco de Asis Obaldia Eiseric.