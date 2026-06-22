JEFATURA DE POLICÍA LA CÚPULA POLICIAL RECIBIÓ AL EQUIPO DE BÚSQUEDA QUE ENCONTRÓ A JONATHAN BLANCO

Esta mañana, en el edificio ubicado en 25 de Mayo 1420 las autoridades recibieron al personal que intervino en el hallazgo del joven que estuvo desaparecido por 19 días.

Pasadas las 9, el Jefe de Policía Comisario General (R) Fernando Javier Romero junto al Subjefe Comisario General Manuel Victoriano Silva y el Director Ejecutivo del Ce.A.C Comisario General Cristian Antonio Durand.

La conducción policial destacó la perseverancia y el arrojo de los efectivos para encontrar a este joven quien estaba internado en el monte espeso a las orillas de un brazo del Rio Negro.

También las autoridades felicitaron a los policías por la modalidad llevada a cabo en el hallazgo, ya que utilizaron tecnología de drone con cámara térmica, lo que pudo hacer que se detecte la presencia del joven en el lugar.

Cabe mencionar que del reconocimiento participaron efectivos de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas, Sección Rescate y Salvamento, Departamento Canes y de la Comisaria Puerto Tirol.

Los agentes agasajados fueron acompañados por los Directores Generales de Inteligencia Criminal y de Abordaje Territorial, Comisario General Jose Herminio Foschiatti y Comisario General Andres Vicente Ramon Alegre.

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