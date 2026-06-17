JEFATURA DE LA POLICIA UN DESAYUNO LLENO DE AFECTO Y GRATITUD PARA LA POLICÍA DEL CHACO

Alumnos de la Escuela N° 73 visitaron la Jefatura y entregaron un emotivo presente por el 73° aniversario de la Institución.

En el marco de las actividades por el 73° aniversario de la Policía del Chaco, este miércoles por la mañana el Jefe de Policía Comisario General (R) Fernando Javier Romero, recibió en la Sala de Situaciones de la Jefatura a los alumnos de segundo grado del turno mañana de la Escuela N° 73 «Colonizadores Friulanos», quienes compartieron un desayuno y una jornada de acercamiento con la Institución Policial.

Durante la visita, los niños hicieron entrega de un significativo presente elaborado especialmente para la ocasión: una cartulina con mensajes, saludos, deseos y dibujos dedicados a los hombres y mujeres que integran la fuerza policial. El gesto tuvo un significado especial, ya que la Jefatura de Policía apadrina a la institución educativa, fortaleciendo un vínculo que se mantiene a través de los años.

Las docentes destacaron y agradecieron el permanente acompañamiento y la colaboración que brinda el personal policial a la comunidad educativa y a sus alumnos.

Por su parte, el Jefe de Policía dialogó con los estudiantes, respondió sus inquietudes y les agradeció la visita, resaltando que este tipo de encuentros fortalecen los lazos con la comunidad y consolidan valores de cercanía, respeto y compromiso mutuo.

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