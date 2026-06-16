JAVIER MILEI VIAJA A ROSARIO JUNTO A MANUEL ADORNI PARA EL ACTO POR EL DÍA DE LA BANDERA
Milei encabezará el acto del 20 de junio en el Monumento Nacional a la Bandera, donde intentará sostener nuevamente la figura del jefe de Gabinete.
Javier Milei viajará a Rosario para participar del acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional en su honor. De la actividad también participarán el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente rosarino, Pablo Javkin; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien integrará la comitiva presidencial.
La ceremonia se realizará el próximo 20 de junio y está prevista para las 10 de la mañana. Como ocurre cada año, reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales junto a miles de personas que se acercarán al emblemático monumento para conmemorar la creación de la bandera argentina por parte de Manuel Belgrano.
En medio de la tensión política y judicial, Adorni volverá a mostrarse junto al Presidente, que sostiene su respaldo al jefe de Gabinete pese a los cuestionamientos de las últimas semanas. En el oficialismo descartan por ahora cualquier modificación en el Gabinete, una posición compartida por Karina Milei.
Por otra parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada para participar del acto en Rosario.
La visita a Santa Fe no será la única actividad patria que encabezará el mandatario durante las próximas semanas. De acuerdo con lo que trascendió desde la Casa Rosada, Milei tiene previsto viajar a Tucumán el próximo 9 de julio para participar de los festejos por el Día de la Independencia, una agenda que se desarrollará después de su viaje a Estados Unidos.
Adorni, complicado: qué es la moción de censura que impulsan contra el cuestionado Jefe de Gabinete
A pesar de sus denodados esfuerzos para sostener a Manuel Adorni, lo cierto es que el presidente Javier Milei no logra desactivar el nuevo escándalo de corrupción que sacude al gobierno y que tiene al Jefe de Gabinete en el ojo de la tormenta. Tras las más que poco convincentes «explicaciones» de Adorni sobre el tan meteórico como explosivo incremento de su situación patrimonial tras su desembarco en la Casa Rosada, la oposición busca ahora impulsar una moción de censura contra el funcionario clave de la gestión de Milei.
La moción de censura es un mecanismo que se incorporó en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 cuando también se creó la figura de Jefe de Gabinete y al que nunca, en estos 32 años que pasaron desde aquel momento, se apeló para remover al denominado ministro coordinador.