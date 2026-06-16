JAVIER MILEI VIAJA A ROSARIO JUNTO A MANUEL ADORNI PARA EL ACTO POR EL DÍA DE LA BANDERA

Adorni, complicado: qué es la moción de censura que impulsan contra el cuestionado Jefe de Gabinete

A pesar de sus denodados esfuerzos para sostener a Manuel Adorni, lo cierto es que el presidente Javier Milei no logra desactivar el nuevo escándalo de corrupción que sacude al gobierno y que tiene al Jefe de Gabinete en el ojo de la tormenta. Tras las más que poco convincentes «explicaciones» de Adorni sobre el tan meteórico como explosivo incremento de su situación patrimonial tras su desembarco en la Casa Rosada, la oposición busca ahora impulsar una moción de censura contra el funcionario clave de la gestión de Milei.

La moción de censura es un mecanismo que se incorporó en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 cuando también se creó la figura de Jefe de Gabinete y al que nunca, en estos 32 años que pasaron desde aquel momento, se apeló para remover al denominado ministro coordinador.