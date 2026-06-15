JAVIER MILEI SUMA A SU VIAJE A EEUU UN ENCUENTRO EN SUN VALLEY CON MULTIMILLONARIOS

En el evento buscará inversiones y reforzará la estratégica alianza con Washington. Viajará junto a su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

La nueva edición de Argentina Week tendrá como eje la promoción de negocios y contará con una distinción internacional para Javier Milei, anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei encabezará una gira internacional que lo llevará primero a España y luego a Estados Unidos , donde tendrá una agenda enfocada en reuniones con empresarios e inversores. Según pudo confirmar Ámbito este lunes, el mandatario argentino participará del evento anual que se realizará en Sun Valley Camp junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno , donde brindará una charla en el exclusivo «campamento» de multimillonarios y líderes, al que acuden invitados los personajes más poderosos del mundo, Sam Altman (presidente de OpenAI); Jeff Bezos (Amazon); el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei , entre otros.

La travesía de Milei comenzará a fin de mes, cuando visite Madrid entre el miércoles 24 y el sábado 27 de junio , donde tiene previsto participar de una actividad académica y mantener un encuentro con empresarios. Luego de su paso por España, el Presidente tiene previsto viajar el 30 de junio a Asunción , Paraguay, para participar de la cumbre de presidentes del Mercosur . Será una reunión clave para el bloque regional, después de la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

Tras ese encuentro, el Presidente viajará para el 4 de julio a Estados Unidos, fecha de la independencia de ese país, donde se sumará a las celebraciones y tendrá una agenda cargada entre Nueva York y Sun Valley.

La visita tendrá como eje una presentación en la CEU Universidad San Pablo , una institución privada y católica de la capital española. Según trascendió, además de la conferencia, se prepara la entrega de una medalla al jefe de Estado argentino.

Será el sexto viaje de Milei a España desde su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023. En sus visitas anteriores, el mandatario mantuvo encuentros con referentes de la derecha española, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En cambio, no tuvo reuniones con el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.

La última presencia del Presidente en suelo español había sido durante el Madrid Economic Forum, un foro liberal promovido por Víctor Domínguez, conocido en redes sociales como Wall Street Wolverine.

Milei vuelve a España a fin de mes. Foto: Reuters.

Gira por Estados Unidos

Después de la cumbre regional, Milei tiene previsto viajar nuevamente a Estados Unidos. La primera parada confirmada será Nueva York, adonde arribará el 4 de julio, en coincidencia con la celebración del Día de la Independencia norteamericana.

La visita se extenderá hasta el 7 de julio y, según indicaron desde el entorno presidencial, tendrá como objetivo consolidar el alineamiento político con la administración de Donald Trump y reforzar contactos vinculados a inversiones.

Según pudo saber este medio, luego de la presentación en Nueva York, Milei brindará una charla ante las figuras más poderosas del mundo en el Sun Valley Camp, el exclusivo «campamento» de multimillonarios y líderes. El mandatario ya había participado en 2024 de este evento y volverá a estar presente este año.

Con esta gira, Milei acumulará 18 viajes a territorio estadounidense desde que asumió la Presidencia. El Gobierno enmarca esos desplazamientos en la relación estratégica con Washington, que en los últimos meses incluyó contactos políticos, militares y de inteligencia.

¿Qué es el Sun Valley Camp?

El llamado «Sun Valley Camp» es uno de los encuentros empresariales más exclusivos e influyentes del mundo. Organizado cada año por la firma de inversiones Allen & Company en la localidad de Sun Valley, en el estado de Idaho (Estados Unidos), reúne a líderes de las principales compañías tecnológicas, financieras, mediáticas y de entretenimiento.

Por sus reuniones privadas pasaron ejecutivos de gigantes como Google, Apple, Meta, Amazon, Disney y Warner Bros. Discovery, además de empresarios, inversores multimillonarios y figuras de la política. Conocido como el «campamento de verano de los multimillonarios», el evento suele convertirse en escenario de negociaciones estratégicas, acuerdos corporativos y debates sobre el futuro de la economía global.

Argentina Week en París

En tanto, el Gobierno acelera los preparativos para una nueva edición de Argentina Week, que en su nuevo encuentro tendrá como sede a París y buscará consolidar la llegada de inversiones europeas en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y economía del conocimiento. La iniciativa se desarrollará en un contexto marcado por la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado por la Casa Rosada como una herramienta clave para ampliar el comercio y mejorar el clima de negocios.

La apuesta oficial es replicar el modelo que ya se utilizó en Nueva York, con una agenda centrada en reuniones entre empresarios, fondos de inversión, bancos y funcionarios argentinos. El objetivo es posicionar al país como un destino atractivo para el capital europeo y aprovechar las oportunidades que abre la nueva relación comercial entre ambos bloques.

Javier Milei será distinguido en el Paris Economic Forum

La principal novedad conocida en las últimas horas fue confirmada por el canciller Pablo Quirno a través de su cuenta de X. Según informó el funcionario, durante la Argentina Week Paris el presidente Javier Milei y el economista francés Philippe Aghion recibirán una distinción del Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del planeta.

El anuncio busca darle mayor visibilidad internacional al evento y reforzar el perfil económico de la visita presidencial a Francia, donde además se espera una intensa agenda vinculada a la promoción de inversiones y a la inserción internacional de la Argentina.