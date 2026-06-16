JAVIER MILEI SERÁ EL PRINCIPAL EXPOSITOR DEL PRÓXIMO EVENTO DE LA FUNDACIÓN FARO: QUIÉN LO ACOMPAÑARÁ
El Presidente participará acompañado por David Friedman, el hijo del economista Milton Friedman a quien el mandatario admira.
El presidente Javier Milei será el principal orador del evento de la Fundación Faro anunciado para el martes 23 de junio. Junto con él se presentarán en el mismo escenario Alberto «Bertie» Benegas Lynch y David Friedman, el hijo del economista Milton Friedman.
La adoración de Javier Milei para con Milton Friedman es tal que hasta le puso su nombre a uno de los mastines ingleses que clonó de su añorado Conan, así que se sobreentiende que el próximo martes estará a gusto entre los expositores del evento convocado por la organización libertaria que lo convoca.
El evento ya fue anunciado como «el evento liberal del año» por la organización que preside Agustín Laje, que además informó que las exposiciones serán transmitidas por el canal de Youtube oficial de Fundación Faro.
«El presidente Javier Milei y David Friedman (hijo de Milton) se reúnen en Buenos Aires. Presentado por Agustín Laje, viviremos un diálogo histórico sobre el futuro de la libertad entre Friedman y Alberto Benegas Lynch (h), moderado por Martín Krause», anunciaron.
«Además: presentación de «La Batalla por la Macroeconomía» de Adrián Ravier y el gran discurso de cierre del Presidente«, cierra la convocatoria al público afín, que podrá seguir el evento vía streaming.
Pero, ¿quién es David Friedman además de hijo del reconocido Premio Nobel de Economía que tanto le gusta citar a Javier Milei?
David Director Friedman, de 81 años, es un profesor universitario estadounidense que se destacó como escritor y economista, y es definido como uno de los principales teóricos del anarcocapitalismo.
Como parte de su labor académica defiende una sociedad libre sin poder público desde un punto de vista fundamentalmente «consecuencialista», y desarrolló una forma de anarcocapitalismo en la que todos los bienes y servicios, incluida la propia ley, pueden ser producidos por el libre mercado.
El concepto de que hasta la ley esté manufacturada por el mercado, y no que sea un marco de acción del mismo, parece estar en línea con la agenda desreguladora que mantiene el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.