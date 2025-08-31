ISRAEL PREPARA LA OFENSIVA EN GAZA: LA DECLARÓ «ZONA DE COMBATE» Y SUSPENDERÁ LA AYUDA HUMANITARIA

La medida es parte del plan aprobado por el gobierno de Benjamin Netanyahu para «tomar el control» de la ciudad, la más importante de la Franja. Implica el fin de las «pausas tácticas» para entregar comida y medicamentos.

Israel avanza con su plan a pesar de la creciente presión internacional.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, advirtió en un comunicado que es imposible que esa evacuación se realice de manera ordenada, segura y digna. «Desencadenaría un movimiento masivo de población que ninguna zona en la Franja de Gaza puede absorber», sostuvo.

Israel suspenderá la entrega de ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza, asediada por la hambruna.

Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes asesinados por Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que recuperaron el cuerpo de Ilan Weiss, un hombre de 55 años que el grupo terrorista palestino Hamás mató el 7 de octubre de 2023, junto a los restos de otra persona que se encuentra «en proceso de identificación».

«El cuerpo de Ilan Weiss, quien permaneció secuestrado durante 693 días en Gaza, fue recuperado en una operación militar conjunta de las FDI y el Shabak», anunciaron en un comunicado. El hombre, oriundo del kibutz Be’eri, salió de su casa para unirse al equipo de emergencias cuando fue asesinado y secuestrado.

Ilan Weiss, de 55 años, fue asesinado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Según informó el presidente de Israel, Isaac Herzog, ambos cuerpos fueron recuperados mediante un trabajo en conjunto «de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet». «Es un momento de profundo dolor, pero también de cierre», afirmó.