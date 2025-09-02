IPDUV RECUERDA VENCIMIENTO DE LAS CUOTAS HABITACIONALES
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), presidido por Fernando Berecoechea, recuerda a todos los adjudicatarios de viviendas que cada 15 de mes, vence la cuota correspondiente a la unidad habitacional.
El cumplimiento de este compromiso es fundamental para sostener el sistema de financiamiento habitacional, que permite continuar ejecutando políticas públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna para miles de familias chaqueñas. Para evitar mora o procesos judiciales, el IPDUV pone a disposición múltiples canales de pago:
-Nuevo Banco del Chaco: sin boleta, presentando DNI y número de adjudicatario. Opción de adhesión a débito automático.
-Agencias Lotipago y Caja Municipal: con boleta vigente.
-Home Banking / Red Link: opción “IPDUV Chaco – Préstamos” con el código electrónico correspondiente.
-Tu Gobierno Digital: generación de boleta única, pago con tarjeta de crédito/débito o cancelación anticipada de cuotas.
El IPDUV reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la inclusión habitacional, e invita a los adjudicatarios a cumplir con sus obligaciones para seguir construyendo más hogares en toda la provincia.