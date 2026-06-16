INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEMORAN A UN JOVEN TRAS REPORTES VECINALES POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN HECHOS DELICTIVOS EN EL BARRIO GÜIRALDES

La intervención se produjo luego de publicaciones realizadas por vecinos en redes sociales, quienes advertían sobre la presencia de una persona que presuntamente sustraía cables y generaba preocupación en distintos sectores del barrio. El demorado fue puesto a disposición de la autoridad policial para las actuaciones correspondientes.

Efectivos de la División Enlace Operativo Metropolitana, dependiente del Departamento Estrategias y Técnicas Investigativas, demoraron este martes a un joven de 23 años durante un operativo realizado en el barrio Güiraldes de Resistencia.

El procedimiento se concretó alrededor del mediodía, luego de que el personal tomara conocimiento de publicaciones difundidas en redes sociales y reportes vecinales que alertaban sobre la presencia de un sujeto que presuntamente cometía sustracciones de cables y exhibía conductas intimidatorias hacia los vecinos de la zona.

A partir de las tareas investigativas y la información recabada, los agentes lograron identificar al sospechoso, y localizarlo en inmediaciones de avenida Soldado Aguilera y Don Segundo Sombra.

Tras su identificación, fue conducido para su examen médico y posteriormente trasladado a la Comisaría Quinta Metropolitana, por razones de jurisdicción, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

La rápida intervención permitió dar respuesta a la preocupación manifestada por los vecinos y reforzar las tareas preventivas en el sector.

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