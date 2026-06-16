INFRAESTRUCTURA AVANZA EN PROYECTOS PRIORITARIOS PARA COLONIA BENÍTEZ

El ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, junto al subsecretario Jorge Grisóstolo, recibieron este martes a concejales de Colonia Benítez para analizar el avance de distintas obras y proyectos estratégicos para la localidad, en el marco del compromiso del gobernador Leandro Zdero de fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Durante la reunión, las autoridades repasaron el estado de las gestiones vinculadas a iniciativas consideradas prioritarias para la comunidad. Entre ellas, se destacaron el desarrollo del Paseo Urbano, trabajos de iluminación en diferentes sectores de la ciudad y nuevas intervenciones de enripiado destinadas a optimizar la conectividad y la transitabilidad.

Uno de los temas centrales del encuentro fue la culminación de la obra de conexión de agua potable para el barrio San Pedro Pescador, una intervención fundamental que permitirá garantizar el acceso a un servicio esencial para las familias de la zona y mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, se analizaron distintas alternativas para continuar impulsando proyectos que acompañen el crecimiento de la localidad y respondan a las demandas de los vecinos.

Al finalizar la reunión, las autoridades coincidieron en la importancia de sostener el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los representantes locales para avanzar en soluciones concretas que promuevan el desarrollo de Colonia Benítez y generen mejores oportunidades para toda la comunidad.

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