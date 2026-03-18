IMPULSO AL CICLISMO LOCAL: CASTELLI SE PREPARA PARA UN GRAN EVENTO DE MTB 🚴‍♂️

El intendente Pío Sander recibió a integrantes de la Asociación de Ciclistas de Castelli y a miembros de la COsAP, quienes se encuentran organizando un importante evento ciclístico que se llevará a cabo el próximo 19 de abril, dando inicio a un campeonato regional que tendrá continuidad en distintas sedes.

El ciclismo es una de las disciplinas con gran crecimiento en la ciudad, con una fuerte participación de deportistas locales que se destacan en competencias provinciales, nacionales e incluso internacionales, llevando el nombre de Castelli a lo más alto.

En este sentido, desde la organización se busca fortalecer y promover tanto el ciclismo de ruta como el mountain bike (MTB), generando espacios de competencia y encuentro que permitan sumar nuevos adeptos y consolidar esta actividad deportiva en la comunidad.

📅 CRONOGRAMA DEL CAMPEONATO: 📍 1ª Fecha: 19 de abril – Miraflores

📍 2ª Fecha: 17 de mayo – Juan José Castelli

📍 3ª Fecha: 14 de junio – Tres Isletas

🏁 4ª Fecha – GRAN FINAL: 12 de julio – Juan José Castelli

Cabe destacar que una de las fechas más importantes se desarrollará en la ciudad de Castelli, en la nueva pista de MTB de 5 km, un espacio preparado para el desarrollo de esta disciplina en el Camping el Malà.

Durante el encuentro, el intendente Pío Sander destacó el compromiso, la dedicación y el sacrificio de los ciclistas, resaltando además la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que fomentan el deporte, la vida saludable y el desarrollo local.

En esta oportunidad participaron de esta reunión el intendente Pío Sander el secretario de gobierno Ismael Pablo Barnes el presidente de COsAP Agustín Detzel y en representación de la asociación de ciclismo Claudio Leffler y referentes del ciclismo local.

👉 Castelli continúa apostando al deporte como herramienta de inclusión, crecimiento y proyección para toda la comunidad. 🚴‍♀️💪

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

Agustin Detzel

#intendenciapiosander

#MunicipioDeTodos

Relacionado