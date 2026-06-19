IMPACTANTE EN EL MUNDIAL 2026

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La primera lesión de extrema gravedad del Mundial sacude a la Copa del Mundo. Un futbolista de Qatar fue expulsado tras una violenta acción que terminó con una fractura en la pierna izquierda de un jugador canadiense, en una imagen que conmocionó a los presentes y rápidamente recorrió las redes sociales.



⚽ El encuentro entre Canadá y Qatar ya estaba cargado de tensión cuando se produjo la jugada que dejó a todos en silencio. El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja directa al futbolista qatarí.

😱 Las fotografías del momento son estremecedoras y muestran la gravedad de una acción que podría convertirse en una de las imágenes más impactantes de todo el torneo.

🇨🇦 Canadá terminó imponiéndose con claridad por 3 a 0 en un partido que quedó marcado mucho más por la dramática lesión que por el resultado deportivo.

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