ILUMINACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

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La Municipalidad de Juan José Castelli continúa avanzando con obras de infraestructura destinadas a mejorar y fortalecer los espacios deportivos de la comunidad.

En este marco, el intendente Pío Sander supervisó los trabajos que se llevan adelante en el Polideportivo Municipal, donde se ejecuta un importante plan de renovación y ampliación del sistema de iluminación.

En esta segunda etapa las tareas incluyen la colocación de ocho columnas dobles de iluminación, una columna triple y seis reflectores de alta potencia destinados a la cancha de fútbol 9, mejorando significativamente la visibilidad y las condiciones para la práctica deportiva en horario nocturno.

Estas acciones forman parte del compromiso municipal de poner en valor los espacios públicos y deportivos, brindando mayor seguridad, comodidad y mejores condiciones para que niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar actividades recreativas y deportivas.

⚽💡🏟️ Con más infraestructura y mejores servicios, Castelli sigue fortaleciendo el deporte como herramienta de integración y desarrollo comunitario.

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

#intendenciapiosander

#MunicipioDeTodos

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