HOY TUVE EL HONOR DE ACOMPAÑAR EL ACTO REALIZADO POR LA EEP N.º 887, EN EL MARCO DE LA PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA LLEVADA A CABO POR LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 4.º GRADO, UNA CEREMONIA CARGADA DE EMOCIÓN Y PROFUNDO SENTIMIENTO PATRIÓTICO.
Hoy tuve el honor de acompañar el acto realizado por la EEP N.º 887, en el marco de la Promesa de Lealtad a la Bandera llevada a cabo por los alumnos y alumnas de 4.º grado, una ceremonia cargada de emoción y profundo sentimiento patriótico.
Este significativo acontecimiento representa un compromiso con los valores, la historia y la identidad de nuestra Nación, fortaleciendo en las nuevas generaciones el respeto y el amor por nuestros símbolos patrios.
Felicito a los estudiantes por este importante paso en su trayectoria educativa y extiendo mi reconocimiento a los directivos, docentes y familias que, con dedicación y compromiso, hicieron posible tan emotiva jornada.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.