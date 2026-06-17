HOY JUEGA INGLATERRA VS. CROACIA, POR EL MUNDIAL 2026
Conocé cuándo seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre los Tres Leones y los Vatreni, por la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026.
Inglatera y Croacia se enfrentarán este miércoles, por el duelo de la primera jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará en el Dallas Stadium. A continuación, conocé cuándo ver en vivo el encuentro por televisión y de manera online.
A qué hora juega Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026
Inglaterra –MIERCOLES- 17:00 Croacia
- Argentina: 17.00 horas
- Uruguay: 17.00 horas
- Brasil: 17.00 horas
- Paraguay: 17.00 horas
- Estados Unidos del Este (ET): 16.00 horas
- Chile: 16.00 horas
- Bolivia: 16.00 horas
- Venezuela: 16.00 horas
- Estados Unidos del Central (CT): 15.00 horas
- Colombia: 14.00 horas
- Ecuador: 14.00 horas
- Perú: 14.00 horas
- Estados Unidos de la Montaña (MT): 13.00 horas
- México: 13.00 horas
- Estados Unidos del Pacífico (PT): 12.00 horas
- España: 22.00 horas
Inglaterra vs. Croacia, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE
El partido del Mundial 2026 se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de la pantalla de TyC Sports:
- Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
- Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
Para ver el partido online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!