Deportes Informacion General Internacionales HOY JUEGA GHANA VS. PANAMÁ POR LA PRIMERA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026 por Redaccion J 2 horas atrás Ghana juega ante Panamá en el Estadio Toronto, el miércoles 17 de junio, por la primera fecha del grupo L del Mundial 2026. El partido comienza a las 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/PER/ECU), 17:00 (MEX). Comparte esto: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Tweet Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Relacionado Comparte esta entrada: Compartir en X (Twitter) Compartir en Facebook Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en Email Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS Navegación de entradas Anterior CAYERON CON MAS DE 400 GRAMOS DE COCAINA Y $8MILLONES: TRES MUJERES FUERON DETENIDAS EN RESISTENCIASiguiente ACLARACIONES DE LA FAMILIA DE GASPI SOBRE LOS RUMORES DE UNA SUPUESTA COLECTA Deja un comentarioCancelar respuesta