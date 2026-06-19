HIZO DOS GOLAZOS EN EL MUNDIAL 2026 Y LO COMPRÓ EL BAYERN MÚNICH: LA HISTORIA DE SAIBARI, LA FIGURA DE MARRUECOS QUE SUPERÓ UNA MALFORMACIÓN CONGÉNITA

Ismael Saibari se convirtió en la figura inesperada del empate entre Brasil y Marruecos, con un gol que confirmó su irrupción en el Mundial 2026. Ahora, volvió a deslumbrar con un golazo ante Escocia.

El extremo formado en Terrassa aparece en el radar del Bayern y está cerca de firmar con el club alemán en un pase que rondará los 55 millones de euros, según medios europeos.

La malformación que superó en la infancia y el debut soñado de Saibari en el Mundial 2026

Su historia personal impacta: de chico sufrió una malformación congénita en los pies y tardó dos años en empezar a caminar gracias a un aparato ortopédico. Saibari recuerda que, en aquel momento, “Ni siquiera se trataba de convertirme en futbolista ni nada parecido”. La familia emigró a Bélgica buscando oportunidades.

Ante Brasil, Saibari sorprendió: partió desde la banda, se metió en zonas interiores y terminó actuando como un ‘falso 9’ para aprovechar un pase al espacio de Brahim Díaz. Superó en rápida carrera a Marquinhos y Gabriel y la tiró por encima de Alisson en una jugada de sangre fría.

La carrera de Saibari en Europa

Lo rechazó Anderlecht; pasó por Genk y en 2020 el PSV pagó 200.000 euros por su incorporación al filial. Con Van Nistelrooy empezó a sumar oportunidades y su auge goleador llegó con Peter Bosz: 19 goles y 9 asistencias en la temporada. Javier Rabanal afirmó: “Es un futbolista con mucha potencia, con una gran arrancada, pero no exento de calidad.”

Su polifuncionalidad cautiva: puede jugar por dentro, abrir la banda o tirar de ‘9’ según lo requiera el partido. El exayudante destaca también su cabeza y actitud: habla español, siempre sonríe y compite. Sobre su posible salto al Bayern opinó con esperanza: “Creo que aún no hemos visto su mejor versión, no sabemos cuál es su techo”.

En la selección, Saibari ya festejó títulos y acumula experiencia: debutó en 2023 y suma 30 partidos con la Mayor y nueve goles, además de la Copa África 2025 y la Sub-23. Rechazó la opción de Bélgica porque quería jugar con Marruecos. “Desde niño siempre he dicho que quería jugar para Marruecos porque mis padres son de allí”.

Su cotización oscila según fuentes: Transfermarkt lo sitúa cerca de 60 millones, mientras que en el mercado real se hablan de ofertas en torno a 53-55 millones. El salto a un gigante como el Bayern sería duro, pero para sus ex entrenadores es una oportunidad de pulir detalles y crecer rodeado de jugadores de primer nivel.

De aquel comienzo complicado a su estallido actual hay una historia de superación y trabajo. Ismael Saibari pasó de luchar por caminar a ser figura en Europa y en la selección marroquí; su trayectoria invita a pensar que todavía tiene margen para crecer y que su mejor versión puede estar por llegar en este Mundial.