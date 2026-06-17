HISTÓRICO: CONGO EMPATÓ 1-1 ANTE PORTUGAL EN EL ARRANQUE DEL MUNDIAL 2026
Congo empató 1 a 1 con Portugal en el debut del Grupo K y marcó su primer gol en una Copa del Mundo gracias a Yoane Wissa.
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La Repúnlica Democrática del Congo protagonizó una de las grandes sorpresas del inicio del Mundial 2026. El seleccionado africano igualó 1 a 1 frente a Portugal, uno de los candidatos al título, y consiguió el primer punto de su historia en una Copa del Mundo tras una actuación que quedará para el recuerdo.
El encuentro parecía comenzar de la mejor manera para los europeos. Apenas a los cinco minutos del primer tiempo, João Neves ganó de cabeza dentro del área y puso el 1 a 0 para el equipo liderado por Cristiano Ronaldo. Portugal manejó gran parte de la posesión y controló el desarrollo durante buena parte de la etapa inicial, pero no logró ampliar la ventaja y terminó pagando caro esa falta de eficacia.
Cuando se jugaba la última acción del primer tiempo, llegó el momento más importante en la historia del fútbol congoleño. Yoane Wissa aprovechó una oportunidad dentro del área y convirtió el 1 a 1 para desatar la locura de los hinchas africanos presentes en el estadio. El tanto no solo significó el empate parcial, sino que además se transformó en el primer gol de Congo en la historia de los Mundiales.
En el complemento, Portugal buscó por todos los medios quedarse con la victoria, pero se encontró con una defensa sólida y un rival que sostuvo el resultado con mucho orden y sacrificio. De esta manera, Congo sumó un punto histórico frente a uno de los seleccionados más poderosos del certamen y alimentó la ilusión de dar pelea por la clasificación a la próxima instancia. Por la segunda fecha del Grupo K, Portugal intentará recuperarse cuando enfrente a Uzbekistán, mientras que Congo buscará seguir haciendo historia frente a Colombia.