Histórico: Congo empató 1-1 ante Portugal en el arranque del Mundial 2026

En el complemento, Portugal buscó por todos los medios quedarse con la victoria, pero se encontró con una defensa sólida y un rival que sostuvo el resultado con mucho orden y sacrificio. De esta manera, Congo sumó un punto histórico frente a uno de los seleccionados más poderosos del certamen y alimentó la ilusión de dar pelea por la clasificación a la próxima instancia. Por la segunda fecha del Grupo K, Portugal intentará recuperarse cuando enfrente a Uzbekistán, mientras que Congo buscará seguir haciendo historia frente a Colombia.