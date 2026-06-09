HERMOSO CAMPO: ZDERO INAUGURÓ INDUPORC Y LLAMÓ A “SOÑAR EN GRANDE” PARA TRANSFORMAR LA PROVINCIA

El gobernador Leandro Zdero encabezó este martes la inauguración de la fábrica de chacinados INDUPORC en Hermoso Campo, una inversión que apunta a fortalecer la cadena porcina provincial, generar empleo y agregar valor a la producción chaqueña.

Durante el acto, el mandatario destacó que la apertura de esta planta forma parte de una estrategia destinada a impulsar una nueva matriz de crecimiento y desarrollo para la provincia, basada en el trabajo, la producción y la articulación entre el sector público y el privado. “Cuando asumimos el compromiso de gobernar la provincia teníamos un objetivo claro: construir un Chaco de oportunidades. Para eso elaboramos un plan estratégico junto a intendentes, productores, cámaras empresariales y distintos sectores de la sociedad, porque entendemos que el crecimiento se logra escuchando a quienes producen y generan trabajo”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el Estado debe acompañar y generar condiciones para la inversión privada. “No queremos que el Estado sustituya al privado, sino que trabaje junto a él para dinamizar la economía, recuperar la cultura del esfuerzo y generar empleo genuino”, sostuvo.

Zdero recordó además las acciones impulsadas para reactivar distintas cadenas productivas de la provincia y mencionó la recuperación de frigoríficos, el fortalecimiento de la actividad caprina y porcina y la llegada de nuevas inversiones. “Queremos replicar este modelo en cada región del Chaco, con empresarios que se animen a invertir, generar empleo y apostar al futuro de nuestra provincia”, expresó.

El gobernador destacó que la nueva planta permitirá generar puestos de trabajo directos e indirectos, además de abrir nuevas oportunidades para los productores porcinos de la región. “La única forma de salir adelante es produciendo, agregando valor y generando empleo. Tenemos enormes oportunidades y debemos animarnos a soñar en grande”, aseguró.

Asimismo, convocó a los chaqueños a confiar en sus capacidades y potenciar el desarrollo local. “Tenemos recursos, talento y productores que saben hacer las cosas. Debemos aprovechar nuestras fortalezas para transformar lo que producimos en valor agregado y crecimiento para toda la provincia”, señaló.

Por su parte, el ministro de la Producción destacó que la reactivación de esta industria fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el sector privado. El funcionario recordó que la planta permanecía inactiva y que, tras analizar su situación, se iniciaron gestiones para encontrar inversores dispuestos a ponerla nuevamente en funcionamiento. “Encontramos en Leandro Riboldi y su familia el compromiso y la decisión de asumir este desafío. Hoy vemos concretado ese esfuerzo con una industria que vuelve a producir y generar empleo”, afirmó.

Además, resaltó el potencial de la cadena porcina en la provincia. “Es una de las actividades con mayores perspectivas de crecimiento. Tenemos producción de granos, infraestructura, productores capacitados y mercados en expansión. Transformar nuestros granos en carne significa agregar valor y generar más oportunidades para el interior chaqueño”, indicó.

En esa línea, recordó que recientemente se conformó la Mesa de la Cadena Porcina Provincial, integrada por productores, instituciones y organismos públicos, con el objetivo de incrementar la producción, mejorar la calidad y garantizar el abastecimiento para industrias como INDUPORC.

Finalmente, el propietario de la firma, Leandro Javier Riboldi, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y de todos los actores involucrados en el proyecto, destacando que la puesta en marcha de la planta representa un nuevo desafío para seguir creciendo, generar empleo y fortalecer la producción chaqueña.

Participaron de la inauguración: la presidente de la Legislatura Chaqueña, Carmen Delgado; autoridades provinciales, legisladores, intendentes de distintas localidades, representantes del sector productivo, empresarios, productores y miembros de la comunidad.

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