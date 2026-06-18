HALLAZGO DE JONATHAN BLANCO: EL JOVEN FUE ENCONTRADO MEDIANTE IMÁGENES TÉRMICAS DE UN DRONE

Las tareas de avistaje aéreo estaban a cargo de la División Vehículos Aéreos No Tripulados dependiente de la Dirección General de Inteligencia Criminal.

Cerca de este mediodía el personal de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas en conjunto con otras unidades entre ellas la División VANT, detectaron una imagen térmica de lo que se presumía era una persona en una zona boscosa a orillas de un brazo del Rio Negro.

Ante la premura del caso, agentes del equipo de búsqueda ingresaron al agua mientras eran guiados por el personal que manejaba el drone hasta poder llegar donde se encontraba Jonathan.

Una vez apersonados con el joven desaparecido, el personal brindó las primeras asistencias, entre ellas hidratación y el traslado entre varios efectivos hacia una ambulancia para ser trasladado en primer lugar al Hospital Dr. Cespedes Oxley de Puerto Tirol y luego al Hospital Dr. Julio C. Perrando.

Finalmente, Jonathan llegó al nosocomio donde se encuentra hasta ahora recibiendo las primeras asistencias médicas, en primeros indicios se encuentra en buen estado de salud, pero es monitoreado por el equipo médico.

Relacionado