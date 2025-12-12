HABILITARON ESTACIONES DE SERVICIO MÓVILES: ¿LLEGA LA NAFTA PUERTA A PUERTA?

Este viernes, el Gobierno nacional oficializó la incorporación de las Estaciones de Servicio Móviles al marco regulatorio de expendio de combustibles líquidos, una modalidad destinada a mejorar el abastecimiento en zonas que no cuentan con bocas fijas y a reducir los costos de traslado para los consumidores. La medida fue establecida por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 504/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La norma define el procedimiento técnico y administrativo para habilitar depósitos portátiles que podrán abastecer de manera minorista y bajo condiciones de seguridad controladas. Según el texto oficial, estas estaciones móviles representan una «herramienta fundamental» para garantizar el suministro en localidades alejadas o sin estaciones tradicionales en un radio considerable.

En los considerandos, el Gobierno plantea que la medida busca reducir distancias, tiempos y costos de traslado, al tiempo que apunta a fortalecer el desarrollo productivo de las economías regionales. La modalidad móvil se posiciona como una solución «novedosa, más económica y adaptable» frente a la instalación de estaciones convencionales, que requieren obras de infraestructura más complejas.

La resolución remarca que esta operatoria permite instalación rápida y reubicación inmediata, un factor clave para zonas donde los niveles de demanda no justifican la apertura de una estación fija, pero sí requieren acceso a combustibles para actividades productivas, sanitarias o de transporte.

Qué son las estaciones de servicio móviles

El decreto define a estas unidades como «depósitos portátiles autónomos totalmente equipados para el transporte y abastecimiento de hidrocarburos», lo que incluye desde tanques móviles hasta cisternas con sistemas de seguridad certificados.

La Secretaría de Energía ya había autorizado previamente el uso de tanques sobre el terreno y otras modalidades alternativas, pero esta resolución incorpora formalmente a las estaciones móviles al Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, lo que implica mayores controles y requisitos de operación.

El nuevo esquema contempla dos categorías:

Estación modular portátil

Estación de servicio móvil cisterna

Ambas deberán cumplir con protocolos específicos vinculados a seguridad, prevención de derrames, distancia mínima con estructuras y procedimientos de carga y descarga.