GUSTAVO SYLVESTRE Y LA FOTO DE PATRICIA BULLRICH: «¿DOBLE MENSAJE POR EL 3?»

A partir de esa intervención, la conversación en redes tomó un giro político. Mientras una interpretación sostiene que el número tres alude directamente a los tres goles convertidos por Lionel Messi en el partido ante Argelia, otra lectura —impulsada por el comentario de Gustavo Sylvestre— vincula el gesto con versiones y debates que circulan en el ámbito político en torno a supuestos escándalos y tensiones internas dentro del oficialismo, donde el llamado “3%” asociado a Karina Milei ha sido mencionado en distintos cruces mediáticos y discusiones de agenda.