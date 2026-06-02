GENERAL SAN MARTÍN SECUESTRARON COCAÍNA, MARIHUANA Y DINERO EN EFECTIVO DURANTE UN ALLANAMIENTO

Además, una joven de 24 años fue aprehendida en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Personal de la División Drogas de General San Martín llevó adelante este lunes un allanamiento en una vivienda ubicada sobre avenida Ricardo Balbín, en el barrio San Francisco de la ciudad de General San Martín, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

La medida se desarrolló en horas de la tarde bajo disposición del Juzgado de Garantías de la V Circunscripción, a cargo de la Dra. Ana María Rubio, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, encabezada por el fiscal Guillermo Mendoza.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron 14,2 gramos de cocaína, distribuidos en dos envoltorios tipo “bochas” con un peso total de 10,2 gramos y 26 envoltorios tipo “bochitas” que contenían 4 gramos de la misma sustancia.

Además, incautaron seis envoltorios con 5,2 gramos de marihuana, $152.000 pesos en efectivo, un celular, una tijera, recortes de polietileno, entre otros elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

En el lugar fue aprehendida una joven de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

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