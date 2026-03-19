GENERAL SAN MARTÍN BOMBEROS SOFOCARON INCENDIO EN CARGA DE CARBÓN DE UN CAMIÓN

El hecho ocurrió en horas de la madrugada y no se registraron personas lesionadas.

Alrededor de las 6, una dotación de la División Bomberos intervino en Ruta Provincial N° 90 y calle 9 de Julio, donde se produjo un incendio en la carga de un camión en una estación de servicio.

El foco ígneo afectaba bolsas de carbón transportadas en un camión marca Iveco, con una carga aproximada de 27 toneladas. El personal trabajó sobre el sector en combustión y realizó la descarga parcial del material.

Como resultado, unas 170 bolsas de carbón fueron afectadas. No se registrarán personas lesionadas.

Tras finalizar las tareas, la dotación volvió al cuartel sin registrar novedades.

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