GACETILLA DE PRENSA

Miraflores, 26 de septiembre de 2025

La Municipalidad de Miraflores junto a la delegación municipal de las Hacheras, acompañó ayer, viernes 26 de septiembre, una jornada de capacitación en Inocuidad y Seguridad Alimentaria destinada a emprendedores gastronómicos del Parque Nacional El Impenetrable. El taller, que contó con la participación de más de 20 emprendedores locales, tuvo como objetivo mejorar la calidad y seguridad de los servicios alimentarios ofrecidos a visitantes y turistas.

La actividad se llevó a cabo en el SUM La Higuera, Paraje Las Hacheras, y contó con la colaboración de la Asociación La Higuera. Los disertantes fueron los Médicos Veterinarios Mabel Pecovich, Liliana Báez y Sabino Valenzuela.

Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas de la Municipalidad de Miraflores y el Gobierno del Chaco para promover el desarrollo económico sostenible y la seguridad alimentaria en la región. La Dirección de Ganadería del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible también participó en la organización del evento.

La Municipalidad de Miraflores agradece la predisposición de la Asociación La Higuera por poner a disposición sus instalaciones y a los disertantes por su valiosa contribución a la capacitación de los emprendedores locales. Con esta acción, se busca fortalecer la calidad de los servicios ofrecidos en la región y mejorar la experiencia de los visitantes y turistas.

