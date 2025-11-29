Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Palmeiras vs. Flamengo

Palmeiras y Flamengo llevan a cabo este sábado 29 de noviembre otro mano a mano entre equipos brasileños, en el marco de la gran final de la Copa Libertadores 2025.

El trascendental partido se juega en Estadio Monumental de Lima, desde las 18 horas de la Argentina, con arbitraje del argentino Darío Herrera y transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+. No es una final más, ya que ambos equipos brasileños llegan con tres Libertadores cada uno y aquel que se imponga sumará la cuarta para convertirse en el brasileño más ganador. Además, el nuevo campeón alcanzará línea de River y Estudiantes.

Flamengo tiene la oportunidad de tomarse revancha de la final del 2021, cuando Palmeiras se impuso 2-1 en el estadio Centenario de Montevideo para sumar su tercera estrella.