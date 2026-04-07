Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Vasco da Gama

Vasco da Gama, Barracas Central tendrá este martes un capítulo especial a las 19:00 en el estadio Florencio Sola, por la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, donde disputará el primer partido internacional de su historia. Antetendrá este martes un capítulo especial a lasen elpor la primera fecha delde la2026, donde disputará el primer partido internacional de su historia.

Más allá de su irregular campaña en el Torneo Apertura, donde suma 16 puntos y viene de caer ante Sarmiento, el gran objetivo del semestre pasa por dejar una buena imagen en el plano internacional. El equipo llega con una base competitiva, aunque consciente de la exigencia que representa este nuevo desafío. Sin embargo, no podrá jugar en su estadio habitual. El Claudio Tapia no cumple con los requisitos de Conmebol.

Del otro lado estará un histórico del continente como Vasco da Gama. El equipo carioca llega con una particularidad: su entrenador Renato Gaúcho decidió no viajar a Buenos Aires y optó por preservar a varios titulares , convocando en su mayoría a juveniles para este compromiso. Esta decisión podría equilibrar las fuerzas y darle a Barracas una oportunidad aún mayor de competir de igual a igual.