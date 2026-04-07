FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO BARRACAS CENTRAL VS. VASCO DA GAMA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026.
Formaciones de Barracas Central vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026
- Barracas Central: Marcelo Miño; Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Nicolas Capraro, Rodrigo Insúa, Damián Martínez; Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Maroni; Lucas Gamba y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Vasco da Gama: Daniel Fuzato; Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Riquelme Avellar, José Luis Rodríguez; Hugo Moura, Matheus França, JP Murilo; Nuno Moreira, Adson y Claudio Spinelli. DT: Marcelo Salles.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Vasco da Gama
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación de DirecTV GO.