FUERTE INTERVENCIÓN DEL MUNICIPIO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE URBANO
La Municipalidad de Juan José Castelli continúa desarrollando un intenso operativo de limpieza y mejoramiento de la infraestructura hídrica urbana, con el objetivo de brindar soluciones concretas a los vecinos de los sectores más afectados por las precipitaciones.
En este marco, el intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, monitoreó los trabajos de limpieza de canales y cunetas, donde además se llevaron adelante tareas de recambio y colocación de nuevos tubos en puntos estratégicos de la ciudad para optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales.
Estas intervenciones forman parte de un programa integral impulsado por el municipio para fortalecer el sistema de drenaje urbano, permitiendo una evacuación más rápida y eficiente del agua de lluvia, reduciendo los riesgos de anegamientos y mejorando las condiciones de transitabilidad en los distintos barrios.
En este sentido, desde el municipio se destacó que las intervenciones se realizan de manera constante en distintos puntos de la ciudad, aunque en muchos casos se detectan situaciones que dificultan el normal funcionamiento del sistema pluvial, como cunetas obstruidas o bloqueadas por el ingreso de vehículos, alcantarillas que no cuentan con las medidas reglamentarias y canales que han sido transformados en minibasurales por algunos vecinos, lo que perjudica gravemente el escurrimiento del agua.
Ante esta realidad, las autoridades remarcaron que se trata de un trabajo conjunto y coordinado, que requiere no solo la intervención del municipio, sino también el compromiso y la responsabilidad de toda la comunidad para mantener limpios y en condiciones las alcantarillas para favorecer el drenaje.
La gestión municipal reafirma su compromiso de estar presente en el territorio y responder con acciones concretas a las necesidades de los vecinos.