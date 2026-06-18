FUERTE INTERVENCIÓN DEL MUNICIPIO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE URBANO

En este sentido, desde el municipio se destacó que las intervenciones se realizan de manera constante en distintos puntos de la ciudad, aunque en muchos casos se detectan situaciones que dificultan el normal funcionamiento del sistema pluvial, como cunetas obstruidas o bloqueadas por el ingreso de vehículos, alcantarillas que no cuentan con las medidas reglamentarias y canales que han sido transformados en minibasurales por algunos vecinos, lo que perjudica gravemente el escurrimiento del agua.