Ocurrió en la tarde del domingo. El hombre tenía restricciones para ingreso a eventos deportivos por ser deudor de alimentos.

Esta tarde en el encuentro futbolístico entre Club Sarmiento y Defensores de Vilelas llevado a cabo en el Estadio Centenario, se afectó a más de 150 efectivos policiales que custodiaron el evento. Para ello se afectaron distintas unidades policiales.

En los ingresos al estadio intervinieron los efectivos del Departamento Antecedentes Personales que emplearon dispositivos electrónicos y sistemas de identificación.

Con el Sistema de Gestión Biométrica identificaron a más de 350 personas y detectaron que uno de ellos, un hombre de 31 años poseía restricción de ingreso por tener impedimentos legales, figuraba en el sistema como Deudor alimentario. Por ello el hombre tuvo que retirarse.

Durante el evento no se registraron anomalías y el público pudo disfrutar en paz el evento deportivo.