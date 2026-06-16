FRANCIA SE IMPUSO 3-1 ANTE SENEGAL EN EL DEBUT DEL MUNDIAL 2026
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¡FINAL DEL PARTIDO! FRANCIA VENCIÓ 3-1 A SENEGAL
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¡OTRO GOLAZO DE FRANCIA PARA EL 2-0!
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Francia ahora es superior pero no puedo abrir el marcador
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30’PT – Senegal juega mejor que Francia pero el partido sigue 0-0
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Francia vs. Senegal: resultado en vivo
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Francia superó 3-1 a Senegal en la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El conjunto africano fue competitivo durante varios pasajes del encuentro, pero los europeos marcaron diferencias en el segundo tiempo y se quedaron con una victoria importante gracias al doblete de Kylian Mbappé y al tanto de Bradley Barcola.
Francia arrancó su participación en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Senegal en un partido correspondiente al Grupo I. El conjunto africano dejó una buena imagen durante el primer tiempo y generó algunas aproximaciones peligrosas, aunque no logró quebrar el cero pese a mostrar momentos de superioridad sobre el seleccionado europeo.
En el complemento llegó la reacción francesa. Tras una gran jugada colectiva, Michael Olise asistió a Kylian Mbappé, que definió con precisión para abrir el marcador y convertir uno de los goles más destacados de la jornada. Con la ventaja a su favor, Francia encontró espacios y amplió diferencias gracias a Bradley Barcola. El delantero, que había ingresado desde el banco de suplentes, picó al vacío y definió por encima del arquero con gran sutileza para establecer el 2 a 0.
Cuando parecía que el encuentro terminaba sin más emociones, Senegal logró descontar a través de Mbaye, que le devolvió algo de incertidumbre al cierre del partido. Sin embargo, Francia respondió rápidamente y volvió a golpear por intermedio de Mbappé. La figura del equipo apareció una vez más para marcar el 3 a 1 definitivo y sellar el triunfo de los europeos en su estreno mundialista.
Con este resultado, Francia suma sus primeros tres puntos en el Grupo I y da un paso importante en la pelea por la clasificación. En la próxima fecha enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse cuando se mida ante Noruega.