FORTALECEN EL CONTROL MIGRATORIO

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, presentó la Unidad de Seguridad Migratoria, una iniciativa destinada a fortalecer el control migratorio, prevenir delitos transnacionales y agilizar el tránsito de quienes ingresan al país de manera legal.

Como parte de esta estrategia, creamos el Cuerpo de Seguridad Migratoria, integrado por personal especialmente capacitado de las Fuerzas Federales para colaborar con la Dirección Nacional de Migraciones y la Justicia en tareas de control, prevención e investigación vinculadas a la seguridad migratoria.

En nuestras fronteras, Ley y Orden.

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