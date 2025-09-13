FONTANA: UN SUJETO TERMINÓ DETENIDO POR INTENTAR SUSTRAERLE LA MOTO A SU AMIGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal policial de la Comisaría Segunda y Tercera de Fontana logró recuperar tres rodados y detener a un hombre de 30 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30, en el barrio Vicentini. La víctima 31 años, denunció que mientras estaba reunido con amigos en el barrio Independencia, su compañero de 30 años lo increpó con un arma blanca y le robó su motocicleta Motomel Blitz 110 cc.

Tras brindar la característica, los efectivos de la Segunda y Tercera implementaron un operativo cerrojo en la zona y lograron interceptar a pocas cuadras del hecho, quien no pudo acreditar la propiedad de los vehículos que llevaba consigo. De esta manera, secuestraron dos motocicletas Motomel Blitz y una bicicleta SLP, rodada 29.

La Fiscalía en turno dispuso que el sujeto sea notificado de la causa en libertad, que la motocicleta sea devuelta al damnificado y que los otros rodados sean restituidos a sus propietarios una vez acreditada la titularidad.

Relacionado