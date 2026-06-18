FONTANA  FUE DETENIDO POR AMENAZAR Y LESIONAR A SU PAREJA

El hombre de 47 años fue puesto ante la justicia, secuestraron el arma de fuego utilizada por el agresor.

Anoche, alrededor de las 23, los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana fueron alertados sobre un hombre armado en el barrio 50 viviendas. Inmediatamente acudieron al lugar en conjunto con efectivos de la Comisaría Primera y Tercera.

Al llegar se entrevistaron con una mujer de 44 años, que informó que tuvo una discusión con su ex pareja y que temía por su integridad ya que éste la había lesionado, y luego amenazado con un arma de fuego.

Allí procedieron a la demora y conducción del agresor a la división medicina legal, y en el lugar se secuestró una pistola calibre 22 utilizada para las amenazas.

La ciudadana radicó denuncia por lo ocurrido y la fiscalía especial de género N° 5 tomó intervención y dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión por la causa Supuestas Lesiones y Amenazas con arma de Fuego en contexto de Violencia de Género.

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