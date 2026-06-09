FONTANA EFECTIVOS RECUPERARON UN TELEVISOR SUSTRAIDO Y UN HOMBRE FUE APREHENDIDO

Tras una rápida intervención policial, los agentes esclarecieron el hecho. El presunto autor fue aprehendido y el artefacto devuelto a su dueño.

Personal de la Comisaría Primera de Fontana esclareció un hecho por un supuesto robo denunciado durante la jornada de este martes.

La denuncia fue radicada por un hombre de 69 años, quien manifestó que un ciudadano habría ingresado a su vivienda tras violentar una ventana ubicada en la parte posterior de su casa y sustrajo un televisor LED de 32, para luego darse a la fuga.

A partir de las tareas realizadas por el personal policial, se logró esclarecer el hecho y recuperaron el dispositivo. Asimismo, el presunto autor fue llevado a la comisaría.

Consultado con el Equipo Fiscal de Investigación Penal N° 2, a cargo de la doctora Anna González de Pacce, se dispuso la confección del acta de constatación correspondiente, la restitución del televisor a su dueño y la aprehensión del involucrado en la causa por supuesto robo.

De esta manera, la rápida respuesta policial permitió el esclarecimiento del hecho y la recuperación del elemento sustraído.

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