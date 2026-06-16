FONTANA: CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE JONATHAN BLANCO Y AXEL GONZÁLEZ

La Policía del Chaco finalizó este martes una nueva jornada de búsqueda destinada a localizar a Jonathan Blanco, de 23 años, y Axel Alejandro González, de 21, quienes continúan siendo intensamente buscados por las autoridades.

El despliegue estuvo coordinado por distintas áreas de la fuerza provincial. Las tareas se concentraron principalmente en una amplia zona de monte, terrenos baldíos y edificaciones ubicadas entre avenida Marconi y calle Güemes, donde se realizaron rastrillajes a pie sobre una superficie aproximada de 3,5 hectáreas.

Del operativo participaron efectivos de Caballería, Canes, Inteligencia Criminal, Investigaciones, Abordaje Territorial, Gabinete de Jefatura y personal de las comisarías de Fontana. Además, se utilizó un drone que efectuó dos horas de vuelo para reforzar la inspección aérea del área. Pese al intenso trabajo realizado, no se obtuvieron resultados positivos respecto al paradero de los jóvenes.

En paralelo, un segundo equipo integrado por personal de la División Salvamento y Rescate de Bomberos Metropolitana llevó adelante recorridas sobre la vera del río Negro. Los rastrillajes se extendieron aguas abajo desde el puente viejo Bergagno, cubriendo aproximadamente 2.700 metros de costa. Tampoco se hallaron indicios que permitieran establecer el paradero de Jonathan Blanco y Axel González.

Para el operativo se movilizaron recursos de diversas dependencias policiales, incluyendo efectivos montados, binomios caninos, personal especializado en inteligencia criminal, investigadores, bomberos, policías camineros y operadores de tecnología de la información, además de móviles y equipos logísticos.

Tras varias horas de trabajo coordinado, las autoridades dieron por finalizada la jornada de búsqueda. No obstante, las tareas investigativas continúan y se mantienen activos los operativos tendientes a localizar a Jonathan Blanco y Axel González.

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