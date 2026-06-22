FONTANA CONTINUA LA BÚSQUEDA DE AXEL GONZÁLEZ PARA DAR CON SU PARADERO

Efectivos de distintas áreas de seguridad realizan rastrillajes para localizar a Axel Alejandro González. El procedimiento cuenta con apoyo de drones, canes y personal especializado en rescate.

En la mañana de este lunes se puso en marcha un nuevo operativo de búsqueda para dar con el paradero de Axel Alejandro González, de 21 años, desaparecido en la ciudad de Fontana.

Del procedimiento participaron distintas divisiones policiales y áreas especiales, entre ellas Seguridad Rural y Ambiental, Inteligencia Criminal, Bomberos, Investigaciones, Policía Caminera, Canes y Video Vigilancia.

Además, se afectaron recursos tecnológicos y logísticos, incluyendo un drone VANT para rastrillajes aéreos, radios portátiles y personal especializado en salvamento y rescate.

En total participaron efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera de Fontana, junto a personal de diversas direcciones generales de la fuerza provincial.

Fuentes policiales informaron que las tareas de búsqueda continuarán durante las próximas horas y no se descarta ampliar el radio de rastrillaje en sectores aledaños.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier información que pueda contribuir a localizar al joven sea comunicada de inmediato al servicio de emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana.

Relacionado