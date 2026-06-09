FONTANA CONTINÚA EL RASTRILLAJE TERRESTRE Y FLUVIAL PARA LOCALIZAR A AXEL ALEJANDRO GONZÁLEZ

Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía continúa el operativo de búsqueda y rastrillaje en zonas rurales y acuáticas, para dar con el paradero de Axel Alejandro González, de 21 años. El despliegue moviliza a múltiples divisiones especiales, canes, drones y embarcaciones.

Este martes, durante las primeras horas de la mañana, los equipos partieron nuevamente desde Fontana para realizar tareas de búsqueda en una superficie aproximada de 45 hectáreas, abarcando sectores rurales del barrio Takay, camino a Puerto Tirol, y el lecho del río Negro.

Despliegue operativo por tierra y aire

Las tareas se desarrollaron en terrenos montuosos y de difícil acceso. En el rastrillaje terrestre participó un bloque integrado por personal de Investigaciones, el Departamento Canes con perros adiestrados, la Dirección de Inteligencia Criminal y efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera de Fontana. Los agentes realizaron un peinado lineal con una separación aproximada de un metro entre cada efectivo para cubrir el cuadrante noroeste de la zona rural.

Además, la Dirección de Inteligencia Criminal incorporó operadores técnicos que efectuaron tres horas de vuelo con drones (VANT), permitiendo una cobertura aérea detallada de sectores con abundante vegetación.

Búsqueda fluvial en el río Negro

En paralelo, personal de la División Salvamento y Rescate de Bomberos Metropolitanos llevó adelante tareas específicas sobre el río Negro mediante una embarcación liviana que recorrió el cauce desde el barrio Puerto Vicentini en dirección norte.

Los buzos y rescatistas cubrieron un trayecto aproximado de 3.500 metros hasta el Puente Bergagno, donde realizaron avistamientos de superficie y tareas de remoción de sedimentos bajo la estructura mediante el uso de grampines y cuerdas.

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